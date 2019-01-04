Сидоренко: легионеры минского «Динамо» допускают много ошибок, привозят голы

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился эмоциями после игры со СКА (0:2).



«Неплохо оборонялись до поры до времени, терпеливо ждали. Говорил ребятам, что надо работать, ждать шанс. Серьёзный соперник. Грубые ошибки приводят к поражению. Недовольны игровой дисциплиной. Команда боролась, был бойцовский дух.

Легионеры допускают много ошибок, привозят голы, они должны выйти на новый качественный уровень, делать результат в решающих моментах. Они должны вести за собой команду. Большое число удалений связано с игровой дисциплиной. Удаление Пулккинена в конце – это нечто. Будем разбираться. Доволен ли я игрой Бута? Я уже сказал, что недоволен нашими иностранцами», — сказал Сидоренко на послематчевой пресс-конференции.