Дементьев: не могу даже представить себе наших плачущих легендарных ветеранов

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2).

«Американцы удивили тем, что не предложили свой фирменный безудержный темп, намеренно отдав инициативу нашей команде сыграв на контратаках. Сыграли очень рационально и даже пытались играть не только вперёд, как в предыдущих встречах, но и делали пас назад, а защитники делали возвратные «улитки». Было видно, что это было не совсем для них привычно, но они справлялись с этим. Так или иначе команда добилась нужного ей результата.



После финальной сирены мне не хочется видеть слёзы разочарования наших хоккеистов, хочется слышать гимн нашей страны. И понимать, что игроки отдали всё для победы. А когда номинальные лидеры не оправдывают возложенных на них надежд, то результат разочаровывает всех. Я не могу себе представить, даже на секунду, наших плачущих легендарных ветеранов.



Само-собой разумеется, что много вопросов к незасчитанному голу. Не только у меня, но и у канадских специалистов. Про шайбу, прокатившуюся по ленточке. Но всё это не стоит рассуждений и нужно уметь забрасывать чистые шайбы соперникам тогда, когда это крайне необходимо для победы», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.