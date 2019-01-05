Кравцов: я мог забивать и сравнивать счёт, хоккейный бог был не за нас

Нападающий молодёжной сборной России Виталий Кравцов прокомментировал поражение в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2).

«Говорить нечего, мы опустошены после игры. Завтра последний матч. Будем отдаваться полностью и играть за Россию. Где-то не хватило везения, где-то я мог забивать и сравнивать счёт. Все ребята молодцы, но сегодня хоккейный бог не за нас. Значит, свыше так написано, что сегодня нам не удастся победить. Будем стараться в матче за бронзу», — сказал Кравцов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).