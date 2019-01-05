Костин: в НХЛ такие голы засчитываются, в Канаде всё против нас

Нападающий молодёжной сборной России Клим Костин прокомментировал поражение в полуфинальном матче чемпионата мира с командой США (1:2).

«Никаких слов не подобрать, ничего не могу сказать. Играли лучше. Не стоит забывать, что мы русские. Поражение тяжело переживать, но надо его принять и двигаться дальше. Сложно передать те эмоции, которые сейчас внутри. Фортуна сегодня была не на нашей стороне. По тактике делали всё, что просил Брагин. Старались на характере, на желании. После финальной сирены Брагин сказал слова поддержки.



Незасчитанный гол? Соглашайся — не соглашайся, не мы решения принимаем. В НХЛ такие голы засчитываются, движения коньком не было. Наш защитник хорошо увидел партнёра, от конька залетело. Этот момент нас и надломил. Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри это сидело. Мы русские, здесь всё и всё против нас. Внутри пустота. Но на матч за третье место соберемся, мы же команда», — цитирует Костина Sport24.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.