Михайлов: Россия проиграла сама себе, реализовать потенциал не удалось

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2).

«Огорчён. У молодёжной сборной России этого созыва очень хороший потенциал, но полностью реализовать его не удалось. Теперь надо брать бронзу, но в любом случае у многих в России останется ощущение недосказанности. Где-то проиграли сами себе, были ошибки в тактическом плане. Особенно в конце первого периода и начале второго периодов, когда защитники при выходе из зоны не играли чисто, где-то рисковали, шли перехваты.

Если говорить об удалениях, то они не были придуманными. В случае с Кравцовым повод для свистка был, наказание за нарушение численного состава вообще не ставлю под сомнение, поскольку хоккеист, вышедший на смену чуть раньше срока, сразу же сыграл в шайбу. Другое дело — отменённый при счете 0:0 гол сборной России. Вот там всё на тоненького. Я скажу так: когда мы играли в Северной Америке, всегда знали, что обязаны забить хотя бы на полшайбы больше канадцев и американцев. Ведь вот такую минимальную фору арбитраж нашим оппонентам всегда обеспечивал. Поэтому лучше говорить не о судействе, а о потенциале нашей сборной. И о том, что при правильной работе многие игроки этой команды станут лидерами нашего хоккея на долгие годы», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.