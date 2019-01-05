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Кравцов не реализовал четыре голевых момента в матче с США при счёте 1:2

Кравцов не реализовал четыре голевых момента в матче с США при счёте 1:2
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России проиграла США в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Майка Хастингса.

Самым опасным игроком в составе российской команды стал нападающий Виталий Кравцов. Форвард «Трактора» произвёл восемь бросков в створ ворот американцев, но так и не сумел переиграть Кэйдена Примо. Четырежды Кравцов мог отличиться при счёте 1:2. Наиболее близок к голу Кравцов был в самой концовке второго периода, когда его бросок уже по пустым воротам США принял на себя нападающий американцев Логан Кокерилл.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

В начале заключительной трети Виталий проиграл дуэль в ближнем бою Примо.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» NHL Prospects Watcher.

Кравцов: я мог забивать и сравнивать счёт, хоккейный бог был не за нас
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