Пилинг: в третьем периоде испугались Россию, но всё-таки победили

Нападающий сборной США Райан Пилинг прокомментировал победу в матче с Россией (2:1) в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Это была тяжёлая игра. Русские не дали нам много шансов, с которыми можно было работать. Пришлось играть от защиты. В третьем периоде мы немного испугались, но в итоге победили. В последних нескольких играх мы продемонстрировали характер, но до сих пор не показали наш лучший хоккей. Нужно будет сделать это в следующей игре, чтобы победить.



Незасчитанный гол? Это точно был парень, за которым я должен был следить, так что слава богу, что гол не засчитали. Я думаю, после этого момента мы хорошо вошли в игру. Он ведь действительно пнул шайбу. Да, нам повезло, но мы тоже очень хорошо отреагировали.



Попасть в финал многое значит для нас. Когда мы приехали на этот турнир в прошлом году, мы, конечно, не планировали выиграть бронзовую медаль. Мы хотели попасть в финал и побороться за золото. Так что для нас попасть в финал год спустя — это уже победа», — цитирует Пилинга Sport24.