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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать восьмую победу подряд

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать восьмую победу подряд
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду разгромил «Виннипег Джетс» — 4:0.

«Пингвины» на 15-й минуте провели две результативные атаки с интервалом в 33 секунды – отличились Олли Мяяття и Мэтт Каллен. В середине второго периода заброшенной шайбой отметился Доминик Симон, которому ассистировал Евгений Малкин. Точку в матче поставил Крис Летанг, он поразил пустые ворота.

Также на счету российского форварда показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 3 силовых приёма при 15% выигранных вбрасываний за 19.05 на льду (4.18 – в большинстве). Мэтт Мюррей оформил шат-аут, отразив 33 броска.

У Дмитрия Куликова «-2», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 11.35.

«Питссбург» одержал восьмую победу подряд и вышел на 3 место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. «Виннипег» (52) – второй на Западе. У канадской команды 3 поражения в 4 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4:0
2:0, 1:0, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Мяяття (Петтерссон, Гюнцель) – 14:19 (5x4), 2:0 – Каллен (Астон-Риз, Джонсон) – 14:52 (5x5), 3:0 – Симон (Малкин) – 34:39 (5x5), 4:0 – Летанг (Кросби, Каллен) – 56:38 (en)
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