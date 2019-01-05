Сборные США и Финляндии сыграют в финале молодёжного чемпионата мира — 2019

Сборные США и Финляндии сыграют в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года. Финальная игра начнётся 6 января в 04:00 мск. В полуфинале финская сборная уверенно победила команду Швейцарии (6:1), сборная США одолела сборную России (2:1).



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3). Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 год.

«Мы забили чистый гол, в Канаде всё против нас». Россия – о поражении от США Как в сборной России объяснили поражения от США в полуфинале МЧМ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»