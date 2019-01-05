Вратарь сборной США — об отце, Ките Примо: он не может долго смотреть мои матчи

Голкипер сборной США Кейден Примо после победы над командой России (2:1) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019 рассказал, как за него переживает отец на трибунах. Напомним, отец Кейдена, Кит Примо, известный в прошлом нападающий, провёл в Национальной хоккейной лиге 909 матчей и завершил карьеру после того, как его ударил в голову Александр Пережогин.



«Он не может слишком долго смотреть матч или начинает нервничать», — приводит слова Кейдена Примо TSN.

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На 15-й минуте стартового отрезка счёт открыл Оливер Вальстрём. У американцев прошла быстрая атака: Логан Кокерилл получил передачу на ход, по левому флангу убежал от защитника и прострелил в центр, а Вальстрём в касание переправил шайбу в угол. Вторую шайбу американской команды забросил Саша Хмелевски. Он реализовал большинство на 25-й минуте матча. Американцы закрепились в чужой зоне, Джек Хьюз прострелил с правого края, Хмелевски подставил клюшку и переправил шайбу между щитками Кочеткову. На 34-й минуте Григорий Денисенко сократил отставание в счёте — получил передачу в своей зоне, убежал по правому флангу и с острого угла послал шайбу под перекладину. Сравнять счёт подопечным Валерия Брагина не удалось.