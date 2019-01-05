Купари — о финале МЧМ: пришло время наказать США за поражение в группе

Нападающий сборной Финляндии Расмус Купари поделился впечатлениями от победы (6:1) в полуфинальном матче МЧМ-2019 с командой Швейцарии и рассказал об ожиданиях от финала со сборной США. Напомним, в группе финны проиграли американцам со счётом 1:4.



«Сегодня было приятно играть, матч складывался по-настоящему удачно. После группового этапа мы прибавили в плей-офф и теперь выступаем совсем по-другому. Горжусь всей командой.



Финал со командой США? Пришло время наказать наших американских друзей за поражение в группе», — цитирует Купари Ilta-Sanomat.



Финал молодёжного чемпионата мира по хоккею состоится завтра, 6 января, (начало — в 04:00 мск), а в 00:00 мск начнётся матч за третье место.

Россия будет играть за бронзу. Итоги полуфиналов МЧМ Итоги полуфиналов и два решающих матча на МЧМ-2019.

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