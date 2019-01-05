Россия будет играть за бронзу. Итоги полуфиналов МЧМ

МЧМ-2019, финальная часть которого проходит в Ванкувере, подходит к своему завершению. Осталось выяснить только, в какой последовательности сборные займут места на пьедестале. К сожалению, российская команда может претендовать максимум на бронзовые медали.

Видеообзоры матчей ½ финала

Россия – США – 1:2

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

Финляндия – Швейцария – 6:1

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

Финал

США – Финляндия

Дата и время начала матча: 6 января, 4:00 (Ванкувер).

Увы, но сборная России вновь осталась без победы на молодёжном чемпионате мира. «Золотой» Баффало-2011 остаётся всё дальше в истории, новое чудо в исполнении Валерия Брагина и его парней откладывается ещё минимум на год.

Третий турнир подряд непроходимым соперником для россиян становится американская сборная. Система подготовки талантов в США работает на полную мощность, и нашей сборной очень трудно противостоять этому механизму. В России всегда в первую очередь рассчитывают на индивидуальное мастерство звёзд, в Америке же из года в год создают команду-звезду, готовят её в чемпионате одной из юниорских лиг, и это даёт результат. Впервые на МЧМ-2019 Россия столкнулась с такой организованной, по-хорошему агрессивной и системной сборной, и уступила.

Осколки золота. Американцы снова оставили Россию без мечты Сборная России проиграла США в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

Американцы сыграли очень грамотный матч. Им удалось выйти вперёд, закрепить преимущество, а затем мастерски сыграть по счёту. Умение, обычно не свойственное молодёжному хоккею, но ещё раз скажем, что подход к подготовке сборных США этого возраста давно вышел на качественно новый уровень. При этом у сборной России всё равно было немало шансов. Наша команда не просто перебросала соперника, но имела действительно реальные моменты, чтобы сравнять счёт. Вспомним большинство в начале третьего периода, когда россияне буквально насели на ворота Кейдена Примо, а когда голкипер оказался бессилен после броска Клима Костина, его подстраховал защитник Фил Кэмп, вынесший шайбу с линии ворот. У одного только Виталия Кравцова было четыре верных возможности забить.

Можно и сколько угодно сокрушаться по поводу отменённой шайбы Никиты Шашкова в начале встречи. Подставь форвард «Сибири» под передачу Дмитрия Саморукова клюшку, а не конёк, игра бы могла пойти по совершенно другому сценарию. Но шайба зашла в ворота от конька, с этим спорить бессмысленно, а по обновлённым правилам ИИХФ, ужесточившей трактовку подобных моментов, такие голы засчитывать нельзя. МЧМ подчиняется Международной федерации хоккея, на турнире играют по тем же правилам, что и в КХЛ, поэтому придраться к судьям невозможно. Слова о том, что в НХЛ бы такой гол засчитали, выглядят обычной обидой на ситуацию.

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

Россия отправляется в утешительный финал, где имеет отличные шансы на очередные медали при Брагине, а американцы сыграют за золото. В четвёртый раз подряд «звёздно-полосатые» доходят до наград чемпионата мира, и есть отличный шанс повторить результат МЧМ-2017, финал которого США выиграли по буллитам у канадцев. Игры подопечных Майка Хастингса на этом турнире показали, что они вполне заслуживают первого места.

Соперником американцев по финалу стала финская сборная, которая уверенно обыграла в своём полуфинале Швейцарию. Безусловно, важнейший шаг к битве за золото сборная Суоми сделала в четвертьфинале, выкинув с турнира Канаду, а в следующем раунде получила простейшего из возможных соперников. Подопечные Юсси Ахокаса сумели подойти к этой встрече без шапкозакидательских настроений и сделали результат уже в первые 10 минут матча.

Таким образом, финал МЧМ впервые за 18 лет пройдёт без участия Канады, России или Швеции, в нём встретятся чемпионы 2016 и 2017 годов. И у финнов, и у американцев есть свои сильные стороны. Преимущество США в системности и сыгранности, козыри команды Суоми в том, что подавляющее большинство хоккеистов этой сборной выступает в чемпионате Финляндии среди взрослых игроков, и опыта им не занимать уже в столь молодом возрасте. Это будет увлекательная битва разных стилей, разных подходов к молодёжному хоккею, наконец, очередное противостояние Нового и Старого Света. Кто же завоюет золото МЧМ-2019?

Матч за третье место

Россия – Швейцария

Дата и время начала матча: 6 января, 0:00 (Ванкувер)

Сборной России за короткое время нужно отойти от поражения в полуфинале и подготовиться к игре за бронзу. Всё-таки цель вернуться с медалями из Ванкувера никто не отменял. Задача не из лёгких, но так уж получается, что матчи за третье место традиционно удаются нашей команде. Начиная с МЧМ-1993 российская «молодёжка» не проиграла ни одного утешительного финала, завоевав восемь комплектов бронзовых наград. Последний раз Россия занимала третье место на позапрошлом чемпионате мира, тогда подопечные Брагина обыграли в овертайме шведов.

Слёзы наших ребят после поражения от США. Главные видео матча Запаситесь валидолом и платочками.

Оппонентом россиян стали швейцарцы, неожиданно попавшие в четвёрку сильнейших команд молодёжного мирового хоккея. С этой сборной подопечные Валерия Брагина уже встречались на групповом этапе, и альпийцы смогли доставить россиянам немало проблем. Они вели в счёте 2:0 и 3:1, заставив россиян отыгрываться и проявлять характер. В битве за бронзу Швейцарии будет нечего терять, поэтому Валерию Брагину нужно правильно настроить своих парней. Впрочем, они и сами понимают, что второй раз подряд оставаться совсем без медалей на молодёжном чемпионате мира России попросту нельзя.