Брызгалов: наше мнение о незасчитанном голе не имеет значения, есть правила ИИХФ

Известный вратарь обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал спорный момент в матче сборной России с США (1:2) в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею.



«В НХЛ его засчитали бы. А в ИИХФ другие правила, это уже к Рене Фазелю. Без разницы, что я считаю, справедливо это правило или нет. Там одни правила, здесь — другие. Наше мнение не имеет значения», — сказал Брызгалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.



Напомним, нашей команде удалась затяжная позиционная атака, в результате которой Дмитрий Саморуков от синей линии набросил шайбу на пятак, а Никита Шашков переправил её в сетку. Судьи совещались около трёх минут, а затем отменили взятие ворот.



Полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира с участием сборных России и США обслуживала бригада арбитров во главе с канадцем Джеффом Ингрэмом и шведом Микаэлем Сьоквистом.

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«Это точно хорошее правило?». Почему не засчитали гол России в ворота США В НХЛ это был бы гол, но у ИИХФ другая трактовка таких моментов.

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