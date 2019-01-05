«Мыло и мочало, начинай сначала». Брызгалов – об игре сборной России на МЧМ

Сборная России уже не выиграет золотые медали МЧМ-2019 и максимум, на что может рассчитывать, — это бронза. В полуфинале с США наша команда проиграла 1:2, а после сирены капитан Клим Костин вызвал ярое недовольство трибун своим поведением. Он бросил шлем, не стал фотографироваться на награждении лучших игроков, а в конце крикнул пару нецензурных слов в сторону трибун. Костин долго не мог остановить слёзы, эмоции били у него через край. Мнением об этом эпизоде и об игре сборной России поделился серебряный призёр МЧМ-2000, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов.

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

«Надо уметь проигрывать достойно, а Костин проявил неуважение»

— Такой матч, такие эмоции после игры.

— Кто-то плакал, кто-то матом ругался.

— Клим Костин вызвал недовольство болельщиков на трибунах.

— Когда ты посылаешь куда подальше, какую реакцию вы хотите от людей?

— Он сначала шлем выбросил, не стал фотографироваться с часами.

— Это неспортивное поведение. Надо уметь проигрывать достойно.

— В Америке уже обсуждают, что он повёл себя некрасиво.

— Это хоккей. Да, проиграли. Надо было выигрывать, чтобы иметь положительные эмоции. Всё было в их руках. Но игра закончилась, надо уметь вести себя достойно и проигрывать, а не скатываться на откровенно неспортивное поведение.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

— Обе команды уже ушли в раздевалку, а он всё плакал на скамейке.

— Парня переполняют эмоции, видать, очень сильно хотел выиграть молодёжный чемпионат мира, не удалось. Но жизнь же на этом не заканчивается, это всего лишь МЧМ. Да, он бывает один-два раза в карьере. У кого-то, если это гениальный игрок, то три. Жизнь же идёт.

— То есть ему надо было сдержать эмоции?

— Хочет – сдерживает, хочет – нет. Вы спросили про то, была ли реакция людей справедливой. Болельщики почувствовали, что к ним проявили неуважение. Бросил шлем, не стал фотографироваться. Начал показывать свои негативные эмоции, своё неуважение к болельщикам, к официальным лицам, которые вручают призы. Соответственно, болельщики так и отреагировали: «Почему ты проявляешь неуважение к организаторам, к людям, которые пришли посмотреть хоккей?». Поэтому они и стали «букать» на него, а он решил эскалировать и пойти дальше. Какую вы реакцию ожидаете, когда тебя не уважают? Когда так себя ведёт спортсмен, который должен показывать пример для младших поколений.

Слёзы наших ребят после поражения от США. Главные видео матча Запаситесь валидолом и платочками.

«Из года в год одно и то же, всё надеются на индивидуальное мастерство»

— Что скажете по игре, у России было столько потерь, столько промахов…

— Вы знаете, я не удивлён. Возьмите команду что прошлого года, что позапрошлого. Одно и то же! Защитник отдал шайбу в своей зоне, нападающий её схватил, побежал, наткнулся на стену – бум, отняли, уехали, отбросили. Опять то же самое – один покатил, пытается войти в зону.

Когда зацеплялись в зоне нападения, ребята создавали моменты за счёт индивидуального мастерства. В трансляции частенько показывали, что несколько игроков в обороне или повыше к синей линии, а борется один или двое. Других на картинке не видно. Как вы собираетесь давление оказывать, как собираетесь забирать шайбу, атаковать? Никакой поддержки, ничего.

— Никакой командной игры?

— Совершенно верно! И из года в год одно и то же, всё надеются на индивидуальное мастерство игроков. У ребят этого мастерства была куча, объясни им, покажи, что делать. Наиграйте это на тренировках. Ты проигрываешь 1:2, а у тебя три игрока в обороне! Двумя форвардами ты пятерых не обыграешь и не отнимешь шайбу. Соперник сыграл в тело, сбил твою скорость, второй шайбу подобрал. Так сегодня происходило очень часто. Иногда ребята прорывались впятером, но опять же, защитники были привязаны к синей линии, совершенно не подключаются. Ты проигрываешь, ты должен оказывать давление по всей площадке, забирать шайбу, чтобы у американцев лёд под ногами горел.

Практически все хорошие сборные так играют, если вы посмотрите на международные турниры. Это же несложно посмотреть, научиться. Ребят-то было там много способных, талантливых, хороших. С ними можно было делов наделать. А так, одно и то же.

— Что скажете о незасчитанном голе?

— В НХЛ бы его засчитали. А у ИИХФ другие правила, это уже к Рене Фазелю.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

— Вы считаете, это справедливое правило?

— Без разницы, что я считаю. Там одни правила, здесь другие. Наше мнение не имеет значения.

Осколки золота. Американцы снова оставили Россию без мечты Сборная России проиграла США в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

«Эта команда была достойна большего»

— Незасчитанный гол повлиял на игру?

— Команда хорошо начала игру, контролировала шайбу, американцы вообще не могли к ней подобраться. Потом не забили, через короткое время сами пропустили. Игра скатилась, наша команда пропала. Потом, хорошо, удаление дали, оживились, чуть не реализовали. Волнистая была игра. А когда вышли на третий период, уже свалились на индивидуальную игру, начали таскать шайбу по одному. Смотришь – защитник зарядил, нападающий один пытается проехать, напарывается на стену. Если забросил шайбу глубоко, ещё, бывало, зацеплялись. А если не глубоко, пытался обыграть, тут же её отнимали и выбрасывали. И всё, мыло и мочало, начинай сначала.

— Завтра игра за бронзу. Какие у нас шансы?

— Завтра и посмотрим, нужна им эта бронзовая медаль или нет. Хочу сказать, что эта команда была достойна большего.