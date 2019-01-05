«Мыло и мочало, начинай сначала». Брызгалов – об игре сборной России на МЧМ

Сборная России уже не выиграет золотые медали МЧМ-2019 и максимум, на что может рассчитывать, — это бронза. В полуфинале с США наша команда проиграла 1:2, а после сирены капитан Клим Костин вызвал ярое недовольство трибун своим поведением. Он бросил шлем, не стал фотографироваться на награждении лучших игроков, а в конце крикнул пару нецензурных слов в сторону трибун. Костин долго не мог остановить слёзы, эмоции били у него через край. Мнением об этом эпизоде и об игре сборной России поделился серебряный призёр МЧМ-2000, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов.
«Надо уметь проигрывать достойно, а Костин проявил неуважение»
— Такой матч, такие эмоции после игры.
— Кто-то плакал, кто-то матом ругался.
— Клим Костин вызвал недовольство болельщиков на трибунах.
— Когда ты посылаешь куда подальше, какую реакцию вы хотите от людей?
— Он сначала шлем выбросил, не стал фотографироваться с часами.
— Это неспортивное поведение. Надо уметь проигрывать достойно.
— В Америке уже обсуждают, что он повёл себя некрасиво.
— Это хоккей. Да, проиграли. Надо было выигрывать, чтобы иметь положительные эмоции. Всё было в их руках. Но игра закончилась, надо уметь вести себя достойно и проигрывать, а не скатываться на откровенно неспортивное поведение.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.
— Обе команды уже ушли в раздевалку, а он всё плакал на скамейке.
— Парня переполняют эмоции, видать, очень сильно хотел выиграть молодёжный чемпионат мира, не удалось. Но жизнь же на этом не заканчивается, это всего лишь МЧМ. Да, он бывает один-два раза в карьере. У кого-то, если это гениальный игрок, то три. Жизнь же идёт.
— То есть ему надо было сдержать эмоции?
— Хочет – сдерживает, хочет – нет. Вы спросили про то, была ли реакция людей справедливой. Болельщики почувствовали, что к ним проявили неуважение. Бросил шлем, не стал фотографироваться. Начал показывать свои негативные эмоции, своё неуважение к болельщикам, к официальным лицам, которые вручают призы. Соответственно, болельщики так и отреагировали: «Почему ты проявляешь неуважение к организаторам, к людям, которые пришли посмотреть хоккей?». Поэтому они и стали «букать» на него, а он решил эскалировать и пойти дальше. Какую вы реакцию ожидаете, когда тебя не уважают? Когда так себя ведёт спортсмен, который должен показывать пример для младших поколений.
«Из года в год одно и то же, всё надеются на индивидуальное мастерство»
— Что скажете по игре, у России было столько потерь, столько промахов…
— Вы знаете, я не удивлён. Возьмите команду что прошлого года, что позапрошлого. Одно и то же! Защитник отдал шайбу в своей зоне, нападающий её схватил, побежал, наткнулся на стену – бум, отняли, уехали, отбросили. Опять то же самое – один покатил, пытается войти в зону.
Когда зацеплялись в зоне нападения, ребята создавали моменты за счёт индивидуального мастерства. В трансляции частенько показывали, что несколько игроков в обороне или повыше к синей линии, а борется один или двое. Других на картинке не видно. Как вы собираетесь давление оказывать, как собираетесь забирать шайбу, атаковать? Никакой поддержки, ничего.
— Никакой командной игры?
— Совершенно верно! И из года в год одно и то же, всё надеются на индивидуальное мастерство игроков. У ребят этого мастерства была куча, объясни им, покажи, что делать. Наиграйте это на тренировках. Ты проигрываешь 1:2, а у тебя три игрока в обороне! Двумя форвардами ты пятерых не обыграешь и не отнимешь шайбу. Соперник сыграл в тело, сбил твою скорость, второй шайбу подобрал. Так сегодня происходило очень часто. Иногда ребята прорывались впятером, но опять же, защитники были привязаны к синей линии, совершенно не подключаются. Ты проигрываешь, ты должен оказывать давление по всей площадке, забирать шайбу, чтобы у американцев лёд под ногами горел.
Практически все хорошие сборные так играют, если вы посмотрите на международные турниры. Это же несложно посмотреть, научиться. Ребят-то было там много способных, талантливых, хороших. С ними можно было делов наделать. А так, одно и то же.
— Что скажете о незасчитанном голе?
— В НХЛ бы его засчитали. А у ИИХФ другие правила, это уже к Рене Фазелю.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.
— Вы считаете, это справедливое правило?
— Без разницы, что я считаю. Там одни правила, здесь другие. Наше мнение не имеет значения.
«Эта команда была достойна большего»
— Незасчитанный гол повлиял на игру?
— Команда хорошо начала игру, контролировала шайбу, американцы вообще не могли к ней подобраться. Потом не забили, через короткое время сами пропустили. Игра скатилась, наша команда пропала. Потом, хорошо, удаление дали, оживились, чуть не реализовали. Волнистая была игра. А когда вышли на третий период, уже свалились на индивидуальную игру, начали таскать шайбу по одному. Смотришь – защитник зарядил, нападающий один пытается проехать, напарывается на стену. Если забросил шайбу глубоко, ещё, бывало, зацеплялись. А если не глубоко, пытался обыграть, тут же её отнимали и выбрасывали. И всё, мыло и мочало, начинай сначала.
— Завтра игра за бронзу. Какие у нас шансы?
— Завтра и посмотрим, нужна им эта бронзовая медаль или нет. Хочу сказать, что эта команда была достойна большего.