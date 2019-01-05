Светлов: как судьи трактуют удаление Кубата, не знаю

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение со счётом 3:4 в матче с «Куньлунь Ред Стар».



«Матч был интересным, благодарен ребятам за сегодняшнюю игру. При счете 0:3 нашли в себе силы и проявили дух, сравняв счёт, но, к сожалению, проиграли. Хочу поздравить противника с победой, что мы сегодня без очков.



Как судьи объяснили удаление Кубата? Не знаю, не ко мне вопросы. Сказали — пять минут, подсечка сзади какая-то. Как они трактуют эту тему, не знаю», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Посмотреть видео удаления можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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