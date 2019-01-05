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Беларусь, Польша, Украина и страны Балтии хотят создать общую лигу

Беларусь, Польша, Украина и страны Балтии хотят создать общую лигу
Хоккей / Прочие

Федерации хоккея Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины хотят создать новую общую лигу, сообщил председатель Федерации хоккея Белоруссии Геннадий Савилов.

«Сегодня договорились создать рабочую группу, которая будет в дальнейшем прорабатывать организацию совместных соревнований.

Мы прекрасно понимаем, что клубы находятся в разных условиях в нашем регионе. На создание лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов. Но это поможет развитию хоккея во всех шести странах», — приводит слова Савилова БелТА.

Восточно-европейская хоккейная лига, в которую входили клубы Белоруссии, Украины, России и ещё нескольких стран, существовала с 1995 по 2004 год.

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Источник: БелТА Сообщить об ошибке
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