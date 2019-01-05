Россия — Швейцария: онлайн-трансляция матча МЧМ-2019 начнётся 6 января в 0:00

Завтра, 6 января, молодёжная сборная России проведёт матч за бронзовые медали чемпионата мира. Соперником подопечных Валерия Брагина будет команда Швейцарии. Игра начнётся в 0:00 мск.



Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — США.



Состав сборной России



Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);



защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлёв («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);



нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («ХК Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

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