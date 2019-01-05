Хартли — о победе в Нижнекамске: игра могла пойти по любому сценарию

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (2:1).



«Мы знали, что «Нефтехимик» — активно борющаяся команда Так оно и вышло. В этом плане для «Авангарда» крайне важным был первый гол, который мы забили. Но потом соперник отыгрался, и в третьем периоде уже игра могла сложиться в обе стороны.



У команд были равные шансы, и игра могла пойти по любому сценарию. Однако Фисенко принёс нам вторую заброшенную шайбу. Отличная была смена, и после этого уже оборонялись, не дали сопернику много голевых возможностей. Очень хорошая игра в исполнении нашей команды», — цитирует специалиста официальный сайт «Нефтехимика».

«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» и продлил серию поражений до восьми матчей