Бобков: в концовке «Авангард» откатился, и «Нефтехимик» начал играть настырно

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков оценил выступление команды в матче с «Нефтехимиком» (2:1).



«Абсолютно ожидаемо, что «Нефтехимик» предложил непростую игру в плане давления. Тренеры нас сразу предупредили, что это одна из самых агрессивных команд лиги. Плюс они уменьшили площадку в этом сезоне, поэтому для зрителей это очень интересный хоккей: постоянная борьба, постоянное давление, высокие скорости с обеих сторон.



Я считаю, что мы играли лучше практически весь матч, постоянно бросали. В первом периоде было буквально два-три броска от соперника, во втором — максимум четыре. Когда «Авангард» забил второй гол, возможно, команда немного откатилась и «Нефтехимик» начал играть более настырно. Выстояли и два очка забрали.



Когда мало бросков по воротам, тревожишься, что можешь пропустить из-за потери концентрации. Восемь бросков, один гол — что это за игра такая? Но со стороны вратаря нужно просто готовиться к следующему броску. Здесь ничего ты не можешь поделать. Бросают мало — надо ловить», — приводит слова Бобкова официальный сайт «Авангарда».

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