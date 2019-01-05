Ковалёв: Кучеров буквально помешан на хоккее, он сейчас лучший в мире

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Я слышал, что Кучеров буквально помешан на хоккее. В свободное время смотрит его по телевизору, говорит о хоккее с друзьями, читает книги о хоккее, а у себя дома в гараже постелил искусственный лёд, на котором тренируется летом. Конечно, надо отвлекаться от хоккея. Но я был таким же помешанным в молодости. Катался по шесть часов каждый день, занимался дома, смотрел много игр.



А когда у нас в НХЛ заканчивалась встреча, я приходил домой и смотрел повтор матча по телевизору до двух ночи, анализировал свою игру. Если ты хочешь быть хорошим хоккеистом, то надо смотреть на себя со стороны, подмечать недостатки, менять свою игру, чтобы стать лучше. Может, это поможет тебе больше забивать, стать более эффективным. Кучеров это делает. Вот такие форварды, которые могут правильно понять самих себя, изучить свой стиль, внести поправки, и добиваются успеха. Я не удивлён, что только Никита будет представлять Россию на Матче звёзд в Сан-Хосе. Он сейчас лучший в мире», — приводит слова Ковалёва официальный сайт НХЛ.

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