Сборная России открыла счёт в матче со Швейцарией из офсайда

Сборная России проводит матч за третье место с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира – 2019. После первого периода подопечные Валерия Брагина ведут 2:0.

На пятой минуте стартового отрезка счёт в матче открыл Кирилл Слепец. Форвард «Локомотива» забросил шайбу из положения вне игры, однако лайнсмены Даниэль Гинек и Брайан Оливер не зафиксировали нарушения правил.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Стива Курнианоса.

Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2.