Кирилл Слепец признан лучшим игроком сборной России в матче за бронзу

Молодёжная сборная России победила Швейцарию в матче за третье место на чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу россиян.

Хет-триком в матче отметился нападающий сборной России Кирилл Слепец, который и стал лучшим игроком встречи в составе команды Брагина. У швейцарцев этого звания удостоился защитник Симон Ле Культр.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче встретятся сборные США и Финляндии.