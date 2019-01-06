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Толванен: Финляндия показала всей Канаде, что играет в реально хороший хоккей

Толванен: Финляндия показала всей Канаде, что играет в реально хороший хоккей
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Нападающий молодёжной сборной Финляндии Ээли Толванен прокомментировал победу в финале чемпионата мира 2019 года. В решающем матче финская сборная обыграла США (3:2).

«После первых матчей в нас никто не верил. Все говорили: «Вы проиграете. У вас нет шансов». А мы вышли и показали всей Канаде, что играем в реально хороший хоккей.

В третьем периоде американцы забили два гола, и мы потеряли баланс, но Каапо Какко забросил важнейшую шайбу. Это было прекрасно. Когда США сравняли счёт, мы немного нервничали, но всё равно старались держаться вместе. Я сказал всем: «У нас нет проблем. Нам не нужно волноваться. Нам просто нужно выйти с хорошим настроением и играть в свою игру».

Победа над сборной Канады в четвертьфинале была неимоверно важной. В том матче мы забили гол за 46 секунд до конца. Это сплотило нас и заставило поверить в себя. После мы забили гол в овертайме, а во вчерашней игре со Швейцарией у всех появилось чувство, что мы можем выиграть и золото. Сегодня мы использовали каждую возможность и забили три гола. Это был невероятный матч», — цитирует Толванена Sport24.

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