Организаторы МЧМ-2019 проигнорировали Россию в видеоролике для болельщиков

Молодёжная сборная России победила команду Швейцарии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу российской команды.

Организаторы молодёжного чемпионата мира — 2019 в Канаде проигнорировали Россию в видеоролике для болельщиков стран-участниц. В официальном «твиттере» турнира опубликовано видео, на котором всплывают флаги всех стран — участниц турнира, за исключением российского.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» турнира.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря 2018 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче сборная Финляндии была сильнее США (3:2).