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Р. Ротенберг: бронза — важная медаль, но Россия заслуживала играть в финале

Р. Ротенберг: бронза — важная медаль, но Россия заслуживала играть в финале
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг подвёл итоги молодёжного чемпионата мира 2019 года, на котором российская команда выиграла бронзовые медали.

«Это важная медаль, но вместе с тем эта команда заслуживала как минимум играть в финале. Были силы, чтобы победить. После прилета команды будем обсуждать детали, попытаемся понять, чего не хватило. Но бронзовая медаль тоже была важна, ребята победили за счет характера и силы воли.

Вся команда провела турнир на хорошем уровне. Огромное спасибо всем, кто работал на команду, всем игрокам и тренерскому штабу, персоналу, а также всем болельщикам, которые не спали ночами и переживали за ребят, они это чувствовали. Сегодня они порадовали всю страну, спели гимн России», — цитирует Ротенберга ТАСС.

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