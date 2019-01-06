Р. Ротенберг: бронза — важная медаль, но Россия заслуживала играть в финале

Первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг подвёл итоги молодёжного чемпионата мира 2019 года, на котором российская команда выиграла бронзовые медали.

«Это важная медаль, но вместе с тем эта команда заслуживала как минимум играть в финале. Были силы, чтобы победить. После прилета команды будем обсуждать детали, попытаемся понять, чего не хватило. Но бронзовая медаль тоже была важна, ребята победили за счет характера и силы воли.

Вся команда провела турнир на хорошем уровне. Огромное спасибо всем, кто работал на команду, всем игрокам и тренерскому штабу, персоналу, а также всем болельщикам, которые не спали ночами и переживали за ребят, они это чувствовали. Сегодня они порадовали всю страну, спели гимн России», — цитирует Ротенберга ТАСС.