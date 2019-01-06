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США — Финляндия: видеообзор финального матча молодёжного чемпионата мира — 2019

США — Финляндия: видеообзор финального матча молодёжного чемпионата мира — 2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная Финляндии победила США в финальном матче чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Юсси Ахокаса.

Победную шайбу на 59-й минуте встречи забросил форвард финской сборной Каапо Какко. Команде США удалось отыграться со счёта 0:2, забросив две шайбы за две минуты в третьем периоде, но на большее североамериканцев не хватило.

Видео лучших моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

Этот матч закрыл программу молодёжного чемпионата мира — 2019, стартовавшего 27 декабря. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.

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