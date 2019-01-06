Монтгомери: Ничушкин никогда и не был бомбардиром, у него другие сильные стороны

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери заступился за российского нападающего Валерия Ничушкина, на счету которого 0 шайб в 33 матчах сезона.



«Мы видим в нём скорее левого нападающего третьего звена, чем забивного форварда топ-6. Если вы посмотрите, то он никогда не был бомбардиром. Это парень, который помогает вам выигрывать каждый вечер из-за его других качеств, которые он привносит, и создает импульс для всей команды.

Мы рассматриваем Вэла как парня, против которого трудно играть в равных составах. Трудно из-за его способности к форчекингу. Кроме того он очень ответственен в обороне», – цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.

С учётом прошлого сезона россиянин не забивает на протяжении 49 матчей. В 33 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-4».