Назаров: раньше Юрзиновы и Майоров учили финнов играть в хоккей, теперь наоборот

Известный российский тренер Андрей Назаров подвёл итоги молодёжного чемпионата мира 2019 года, на котором российская команда выиграла бронзовые медали.

«Поздравляю Валерия Брагина и всю его команду с бронзовыми медалями молодёжного чемпионата мира. Все ждали, что тот, кто победит Канаду, станет чемпионом. По сути, так и произошло, ведь финны обыграли канадцев в плей-офф. Наши ребята тоже выиграли у Канады, но на групповом этапе, а в плей-офф нам немного не повезло с американцами. Банально отвернулась фортуна, но такое случается. Все в российской сборной молодцы. Я смотрел матчи, и было заметно, что у россиян сложился единый и дружный коллектив.

Чемпионство Финляндии? Во время летней селекции мы взяли в команду тройку финнов, которая полчемпионата является одной из лучших в КХЛ. Финляндия – хоккейная страна, в каждом, даже самом маленьком городе есть каток. Последние три года я проводил «предсезонку» со своими командами именно в Финляндии. Для Суоми хоккей – вид спорта номер один. Знаете, в своё время отец и сын Юрзиновы, Борис Майоров и другие российские тренеры уезжали учить финнов играть в хоккей. Теперь наоборот, финны учат нас», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.