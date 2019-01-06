Женская молодёжная сборная Швейцарии обыграла Чехию на чемпионате мира 2019 года

В матче чемпионата мира 2019 года женская молодёжная сборная Швейцарии нанесла поражение команде Чехии со счётом 1:0. Автором единственного гола стала Лара Циммерманн.

Ранее стартовый матч на турнире провела российская сборная и уступила США со счётом 2:3.

В женском молодёжном чемпионате мира принимают участие восемь команд, которые разделены на две группы. В квартете А, составленном из сильнейших по рейтингу женских молодёжных команд, сыграют команды России, США, Швеции и Канады. Во второй группе — сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Японии.



По регламенту турнира, первые две команды группы А напрямую выходят в полуфинал, две другие сыграют в четвертьфиналах с двумя лучшими командами из группы В. Два аутсайдера группы B, в свою очередь, разыграют право остаться в сильнейшем дивизионе. Четвертьфинальные матчи пройдут 10 января, полуфиналы — 12-го, финал и матч за третье место — 13 января.