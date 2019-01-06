Коваленко: у сборной России большие проблемы в защите, проблемы в большинстве

Олимпийский чемпион 1992 года Андрей Коваленко оценил выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира–2019, где подопечные Валерия Брагина выиграли бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швейцарии со счётом 5:2.

«К сожалению, эта команда не показала командной игры, но это уже претензии не к игрокам, это должен был доработать тренерский штаб. Потенциал у команды был огромнейший, но, к сожалению, до конца раскрыть его не удалось.

Сыграли на индивидуальных качествах, это принесло нашей команде огромную пользу в отдельно взятых моментах. У сборной большие проблемы в защите, проблемы в большинстве. Но это не упрёк, а высказывание того, что могло бы быть лучше. Бронзовые медали — отличный результат по сравнению с тем, что в прошлом году вообще остались без медалей", — цитирует Коваленко ТАСС.