Цулыгин: иногда «Салават» заигрывается и неправильно играет тактически

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги домашнего матча с «Амуром» (6:1).



«Сегодня очень хорошо сыграли в завершении атак, забили много голов – это хорошо. Не порадовало то, что было много потерь. Предупреждали и говорили об этом. Соперник много контратак создал, хорошо для нас, что он ими не смог воспользоваться, но всё равно они были. Поэтому над этим надо ещё работать.



Мы разговариваем, отрабатываем, но всё равно где-то чуть-чуть иногда из-за большого желания получается, что заигрываемся и неправильно играем тактически. Это внесло ложку дёгтя в бочку с медом. Ребята молодцы. После сложной игры с «Ак Барсом» нашли в себе силы и сыграли уверенно. Тем более это первая победа за последние три года в игре с «Амуром» в основное время.



«Салават» — лидер по штрафным минутам? Проблем с дисциплиной нет. Спрашивайте по игре. По статистике будем потом разговаривать. После окончания сезона разберём всю статистику и всё обсудим.



Федотов сегодня хорошо сыграл, молодец. Помог команде выиграть игру. Будем смотреть, что будет дальше. Молодой перспективный вратарь.



Смотрели все игры с участием Шэна на молодёжном чемпионате мира. Когда присоединится, будем принимать решение. Поздравляем его с завоеванием бронзовых медалей. Очень важный шаг для игрока в карьере», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата».

«Салават Юлаев» разгромил «Амур», забросив шесть шайб