Борщевский: «Амур» не может реализовать хорошие моменты, это наша болезнь

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский поделился мнением о выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:6).



«Сегодня «Салават», конечно, был лучше нас во всех компонентах. Вышли играть очень робко и проиграли два периода. В третьем периоде более-менее пришли в себя, но уже было поздно. Создали ряд неплохих моментов, но не можем забить. Это болезнь команды в последних играх.



Когда не забиваешь в матчах с такими сильными командами, как «Салават», очень сложно рассчитывать на успех. Будем разбираться, разговаривать с ребятами. У нас продолжается выезд, команду ждёт сложный соперник — «Барыс». Будем готовиться к следующей игре», — приводит слова Борщевского пресс-служба уфимского клуба.

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