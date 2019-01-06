Мартемьянов: к Доусу и Да Косте претензий нет, никто не играет без спадов

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:0).



«Матч был напряжённым, ни одна из сторон не хотела уступать, всё-таки соседние города, понятно, что дерби. Жёсткая игра была, мужская. Благодарен нашей команде за терпение, за умение, многие моменты создали очень грамотно. К сожалению, достаточно голевых моментов не реализовали. Ну, и то, что было у наших ворот, подчистил вратарь, очень уверенно отыграл. В принципе, по выполнению игрового задания и по самоотдаче претензий к команде нет.



Доус и Да Коста? Я уже говорил, что невозможно пройти весь чемпионат без спадов. Это люди, которые не пропустили ни одного матча, ни одной тренировки. Моменты есть и будут, ждать осталось недолго, нужно забить гол и уверенность вернётся. Не скажу, что они неуверенно действуют, но чемпионат накладывает свои отпечатки, без спадов никто не играет. Даже если они не забивают, они приносят огромную пользу при игре в обороне и своим присутствием на площадке. К этим людям претензий нет», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Автомобилист» обыграл «Трактор» и одержал шестую победу в последних семи матчах