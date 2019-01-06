Федотов: «Салават Юлаев» показал хороший хоккей, хотя не всё получалось

Голкипер «Салавата Юлаева» Иван Федотов поделился эмоциями после победы в домашней игре с «Амуром» (6:1). Вратарь провёл первый полноценный матч в КХЛ.



«Хорошая игра. Спасибо ребятам, они показали хороший хоккей, сегодня были неплохие комбинации. Да, что-то не получалось. Ещё раз спасибо ребятам, выиграли, и это самое главное.



Как справился с давлением? Ты выходишь и ни о чём не думаешь. Приятно, что болельщики поддерживают, скандируют: «Уфа», «Салават». Поэтому выходишь, играешь и стараешься помочь команде. Ты ни о чём не думаешь. Если будешь думать о чём-то другом, то ничего не получится. Спокойно абстрагируешься, концентрируешь внимание на шайбе и стараешься её остановить.



На каждый матч должен быть запредельный настрой, особенно для меня, молодого игрока. Считаю, ты должен в каждой игре, независимо от возраста, показывать тот хоккей, который будет приносить результат», — приводит слова Федотова пресс-служба «Салавата».

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