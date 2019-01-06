Квартальнов: «Локомотиву» нужны свежие силы, ждём игроков из «молодёжки»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в домашней игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом» (1:0).



«Нам помогло, что у «Слована» было мало хоккеистов. Наверное, сегодня была не лучшая игра в исполнении «Локомотива». Конечно, Илья Коновалов держал нас в игре, подчищал опасные моменты. Дотерпели, и один бросок из большого количества большинства всё решил. У нас впереди два важных матча, будем готовиться.



Когда бросим в бой Денисенко, Коваленко и Слепца? Нам очень нужны свежие силы, мы их ждём. В поездке вернутся Локтионов и Каюмов, тогда будет проще», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» переиграл «Слован», Коновалов оформил «сухарь»