Индрашис: мне было тяжелее всех играть с рижским «Динамо», свои ребята

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис поделился мнением о домашней игре регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:2 ОТ). По ходу встречи бело-голубые выигрывали со счётом 1:0.



«Играть надо лучше, чтобы побеждать. Большинство не сработало, а это ключевой момент игры. Соперник борется за плей-офф, «Динамо» хорошая команда. У них хорошая система, они очень стараются. В меньшинстве они играли очень агрессивно, сразу садились на нас. Мы были к этому готовы, но справиться не получилось.



Мы не смотрим, какой соперник играет против нас. Думаю, что мне было тяжелее остальных, потому что тяжело играть против своих ребят. Они знают меня хорошо», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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