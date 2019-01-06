Никитин: игру Романова уже оценили, классный игрок не должен останавливаться

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (2:1).



«Нам сегодня в актив можно занести первый период, а потом мы как бы ждали, что будет дальше. Хорошо, что выиграли. В конце где-то помог Илья Сорокин, выручил нас. Готовимся к следующему матчу.



Игра Романова на МЧМ? Его игру уже оценили, нам куда уже это делать, всё-таки лучший защитник. Все должны пройти через эту славу, классный игрок должен не останавливаться и дальше развиваться», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



«Армейцы» стали первой командой, гарантировавшей себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2019. Московский клуб занимает первое место не только в Западной конференции, но и в таблице КХЛ. Команда Игоря Никитина опережает рижское «Динамо», занимающее девятое место на Западе, на 34 очка.

ЦСКА — первый клуб, гарантировавший себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2019