Орсаг: горжусь ребятами, у нас в заявке было всего 16 полевых игроков

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал поражение в игре с «Локомотивом» (0:1).



«Хочу поздравить соперника с победой. Я очень горд за наших ребят, потому что полевых игроков сегодня было всего 16 человек, из которых только пять защитников. И с таким соперником, как «Локомотив», мы сыграли неплохо. Конечно, жаль, что проиграли. Спасибо всем игрокам за то, что показали.



Откуда берём силы давать бой? Не хотим жаловаться, что у нас 16 игроков. Некоторые игроки наконец получили шанс себя показать. Мотивация всегда должна быть. Игроки профессионалы и должны сами себя мотивировать, но и мы, как тренеры, должны им в этом помогать. Мы не взлетаем высоко, но и не падаем низко, держимся в рамках, которые сами для себя определили», — передаёт слова Орсага корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.