«Лос-Анджелес» выставил на драфт отказов Никиту Щербака

«Лос-Анджелес Кингз» выставил на драфт отказов нападающего Никиту Щербака, сообщает в своём «твиттере» известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман.



Россиянин провёл восемь матчей в составе «королей», забросив одну шайбу при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени.



Клуб из Калифорнии забрал Щербака с драфта отказов, куда его отправил «Монреаль Канадиенс». В нынешнем сезоне россиянин не провёл ни одной игры в составе канадского клуба. На счету Щербака пять игр за «Лаваль Рокет» в Американской хоккейной лиге, в которых он отметился одной заброшенной шайбой при двух минутах штрафного времени и показателе полезности «0».



22-летний Щербак был задрафтован «Монреалем» в 2014 году под 26-м номером.