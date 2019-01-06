Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон выбыл из строя на две недели

Травма колена у нападающего Элиаса Петтерссона из «Ванкувер Кэнакс» оказалась не очень серьёзной, и он может вернуться в состав до Матча звёзд.



Обследование МРТ выявило незначительное растяжение крестообразных связок. Об этом объявил тренер команды Трэвис Грин.



«Это не самые плохие известия. Наш врач обследует его ещё раз, когда мы вернёмся домой. Пожалуй, это приятные новости. Я не хотел бы говорить о датах восстановления, но обычно в таких случаях на это уходит именно две недели», — приводит слова Грина официальный сайт НХЛ.



На этой неделе 20-летний Петтерссон получил приглашение на Матч звёзд, который состоится 26 января.



В этом сезоне швед провёл 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 (22+20) очка при показателе полезности «+13».