Гол Макдэвида и шат-аут Тальбо — в видеообзоре матча «Анахайм» — «Эдмонтон»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде одержал уверенную победу в игре с «Анахайм Дакс» со счётом 4:0.



Уже по истечении первого периода «нефтяники» вели с комфортным перевесом в три шайбы – голами отметились Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Кайл Бродзяк, отличившийся в меньшинстве. В середине второго игрового отрезка ещё один точный бросок нанёс Леон Драйзайтль.



Вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо оформил шат-аут, отразив 39 бросков из 39. Голкипер канадского клуба оформил первый «сухарь» в нынешнем сезоне и 20-й в карьере. Тальбо стал одним из 25 вратарей, продолжающих карьеру, кому удалось достичь такой отметки.

Видеообзор матча «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» доступен на «Чемпионате».