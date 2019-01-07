Хелльберг, Диц, Секач и Коновалов — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 17-й недели турнира в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Магнус Хелльберг (СКА), в двух гостевых матчах одержавший две победы, одну из них – на ноль. «Сухарь» в поединке против минского «Динамо» стал для шведского вратаря седьмым в чемпионате и вывел его в лидеры по этому показателю.



Лучшим защитником признан Даррен Диц («Барыс»), в двух гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка (лучший результат недели среди защитников).



Лучшим нападающим признан Иржи Секач («Ак Барс»), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 3 (2+1) очка. Оба гола чешского нападающего (в ворота «Авангарда» и «Салавата Юлаева») стали победными.



Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов («Локомотив»), в двух матчах одержавший две победы, одну из них – на ноль. «Сухарь» в матче со «Слованом» стал для 20-летнего голкипера шестым в нынешнем сезоне.

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