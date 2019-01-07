Быков — об МЧМ-2019: не все игроки россиян дойдут до главной сборной

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал итоги МЧМ-2019.



«Не хочу выделять кого-то из полевых игроков, хотя есть ребята, которые мне очень нравятся. Но мои слова могут неправильно интерпретировать. Скажу лишь про нашего вратаря Кочеткова. Он очень здорово, по-взрослому, себя проявил на этом турнире. Последнее время российская вратарская школа выпускает классных ребят. Очень рад, что так происходит. Но парням ещё пахать и пахать. В этой сборной очень много талантливых ребят, но до главной сборной дойдут не все. Вообще, сейчас сложно говорить о будущем парней, так как слишком много факторов и препятствий ждёт их на пути. И в конце хотел бы сказать про финал молодёжного чемпионата мира. Финны и американцы по праву играли в главном матче турнира. Это был хоккей очень хорошего уровня с обеих сторон», — рассказал Быков.

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