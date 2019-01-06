10 главных выводов из МЧМ. Канада и Россия тут не главные

Завершился очередной молодёжный чемпионат мира по хоккею. Золото досталось сборной Финляндии, вторыми стали американцы, наша команда завоевала бронзовые медали. Что показал этот турнир и какие выводы можно сделать после его просмотра?

Русские в оппозиции. Костин всё-таки был прав?

Меньше всего хочется приплетать политику к спорту, особенно к играм на молодёжном уровне, где, кажется, ничего не должно мешать духу честного соревнования соперников безо всякой сторонней подоплёки. Но, видимо, в современном мире от этого никуда не уйти. На МЧМ-2019 несколько раз недвусмысленно было продемонстрировано особое отношение к России. Так, может, не так уж и горячился капитан нашей команды Клим Костин, заявивший, что в Канаде все и всё против русских?

Нытьё и заговоры. Сборная России начала искать внешнего врага Брагин считает, что мы забили американцам чистый гол, а капитан говорит, что в Канаде всё всегда против России.

После вылета канадцев в четвертьфинале отличился канал TSN, одно из крупнейших СМИ страны, который опубликовал картинку с картой Финляндии времён Второй мировой войны, когда границы государства были несколько шире и захватывали, например, Петрозаводск. Вряд ли отсылку к войне можно считать уместной вообще в каком-либо контексте, и также вряд ли, что даже по незнанию географии на эту карту можно случайно наткнуться в Интернете. Явная провокация, объяснение которой так и не последовало.

Финский Петрозаводск? После вылета своих с МЧМ канадское СМИ попутало берега Новость о победе Финляндии в четвертьфинале сопроводили картинкой с картой времён Великой Отечественной войны.

После турнира странную выходку совершили уже организаторы турнира, проигнорировавшие Россию в видеоролике для болельщиков стран-участниц, который был опубликован по окончании МЧМ. В видео появились флаги абсолютно всех сборных, кроме нашей. Безусловно, это мелочь, но она очень показательна. В Канаде и не думали относиться к России, исключительно как к рядовому гостю турнира, а ведь это только то, что всплыло на поверхность. Возможно, наши хоккеисты сталкивались ещё с какими-либо неприятными моментами, и не стоит огульно осуждать поведение Клима Костина после проигранного полуфинала.

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

Брагин рискнул и проиграл

Бронза Ванкувера оставляет чувство неудовлетворённости и недосказанности не только потому, что Россия проиграла США в абсолютно равной борьбе и нашим ребятам немного не хватило фарта. Есть и ещё один момент, о котором говорили весь турнир – Валерий Брагин взял на чемпионат мира не всех сильнейших игроков этого возраста, оставив за бортом нескольких ярких хоккеистов. В этой сборной были потенциальные звёзды мирового хоккея, тот же Костин, Виталий Кравцов, Григорий Денисенко могут вырасти в больших хоккеистов. Но в конкретном матче с американцами России не хватило настоящих «решал», которые бы пробили эту стену, наплевав на незасчитанные голы и остановившиеся на ленточке шайбы.

Брагин – костыль для нашего хоккея. Но эта сборная не была больна Третье место для молодёжной сборной России – не потолок.

Неизвестно, стали бы спасителями сборной Дмитрий Завгородний, Иван Чехович или Александр Хованов, об отсутствии которых в Ванкувере сокрушались больше всего. Но эти парни разрывают сверстников в Главной юниорской лиге Квебека, и в том же полуфинале с США они бы могли существенно помочь атакующему потенциалу России. Эта тройка не вписалась в концепцию Валерия Брагина, он собрал команду под себя, и выбор тренера нужно уважать. Но, оставив за бортом турнира самых результативных игроков поколения, Валерий Николаевич пошёл на серьёзный риск и, к сожалению, проиграл.

МЧМ-2019 . Канада — Россия — 1:2. Фото: РИА Новости

Конец доминированию Канады

Сборная Канады традиционно является фаворитом любого молодёжного первенства, количество талантов в стране кленового листа зашкаливает в любом возрасте. Но на домашних турнирах доминирование канадцев всегда возводилось в абсолютную степень, родоначальники хоккея всегда были в медальной зоне.

Однако любой серии приходит конец, и на МЧМ-2019 канадцы пали жертвой собственной самоуверенности. На подсознательном уровне команду Тима Хантера наверняка расслабил и тотальный разгром датчан в стартовом матче турнира 14:0. Заряженные собственным величием, канадцы сначала проиграли матч за первое место в группе России, а затем не смогли удержать преимущество в четвертьфинале с финнами. Этот турнир стал настоящим холодным душем для сборной кленового листа, канадцы поняли, что уровень топ-сборных выровнялся, и нахрапом теперь никого не взять. Любопытен был комментарий Тима Хантера после поражения в четвертьфинале. Канадский тренер выглядел обескураженным и вынужден был признать, что выиграть молодёжный чемпионат мира стало очень тяжело. Даже имея такой богатый выбор ярких хоккеистов в каждом поколении.

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Американская система подготовки хоккеистов в полном порядке

Уже не первый год мы говорим и пишем о том, что в США работает национальная система подготовки молодых талантов и американская сборная на МЧМ представляет собой не разрозненный коллектив из разбросанных по разным лигам игроков, а настоящую сыгранную команду. Лучшие молодые хоккеисты США проходят через USNTDP Juniors, выступая в составе одного клуба в USHL, затем попадают, как правило, в студенческую лигу NCAA, откуда и набирается костяк для сборной на молодёжном чемпионате мира. Американские таланты тщательно ведутся с самого раннего возраста, и на МЧМ в последние годы сборную США отличает поразительная для молодёжного хоккея сыгранность и системность, а также великолепная обученность в самых разных компонентах игры, будь то качество катания, или тактическая подготовка. Сейчас эта команда была близка ко второму золоту за последние три года, но победу одержала сборная Финляндии, чей подход к молодёжной сборной интересен не меньше, чем американская система.

Финские львы не зря обыграли Канаду. У финнов три золота МЧМ за 6 лет Каапо Какко оказался круче Джека Хьюза.

Финны сделали ставку на опыт

Пока американцы тщательно взращивают свои таланты в юниорских и студенческих лигах, финны не позволяют лучшим молодым игрокам долго выступать вместе со сверстниками и активно привлекают их в чемпионат Liigi, где 17-19 летние парни выходят на лёд со взрослыми состоявшимися хоккеистами. Из состава свежеиспечённых чемпионов мира лишь двое игроков представляют NCAA, один выступает в OHL и ещё один играет в молодёжном первенстве Финляндии. Все остальные на постоянной основе выступают во взрослом чемпионате родной страны, причём довольствуются не скромной ролью лимитчика в четвёртом звене, а вполне являются лидерами своих команд. Это относится даже к 17-летнему таланту Каапо Какко, чья шайба и стала победной на МЧМ-2019.

Молодые финны с юниорского возраста получают бесценный опыт выступления среди профессионалов, и их уж точно не напугать ни звёздным канадским нападением, ни американской системностью, ни чем либо ещё.

Шведы забыли взять на МЧМ характер

Те же слова, что и про финнов, можно сказать про шведскую сборную. Там тоже подавляющее большинство хоккеистов представляют элитный шведский дивизион. По большому счёту, у шведов сейчас всё в порядке и с подготовкой молодых талантов, и с игрой сборных на самых разных уровнях, и столь ранний вылет «тре крунур» на МЧМ-2019 можно назвать нелепой случайностью. Но закладываться только на отвернувшуюся фортуну несерьёзно, нужно поискать и другие причины.

Во-первых, шведов на чемпионате мира подвела слабая игра форвардов. Лучшими у «Трекрунур» на турнире стали защитники Браннстрём, Сандин и Боквист, а в тридцатке самых результативных игроков чемпионата мира только один шведский нападающий.

Во-вторых, шведы сыграли в Ванкувере слишком бесхарактерно. Первый тревожный звоночек прозвенел в игре группового этапа с США, когда шведы позволили сопернику отыграться с 4:0. Тогда всё обошлось, а вот в четвертьфинале, где шведы встретили упорное сопротивление Швейцарии и уже скандинавам нужно было переворачивать ситуацию в свою пользу, у команды Томаса Монтена ничего не получилось. МЧМ-2019 показал, что без боевого духа на серьёзном турнире делать нечего, даже имея в составе талантливых игроков.

Затянувшийся кризис чехов

Сборную Чехии давно никто не причисляет к фаворитам чемпионатов мира на разных уровнях, и нынешний турнир только подтвердил эту тенденцию. Команда Вацлава Варадя без шансов уступила американцам в четвертьфинале и в очередной уже раз покинула молодёжный чемпионат мира без медалей. О кризисе в чешской системе подготовки хоккеистов лучше всего скажет тот факт, что в последний раз на пьедестале МЧМ эта команда была в 2005 году, когда выиграла бронзу, а последнее золото добывалось чехами 18 лет назад. Всё печально у Чехии и на юниорском уровне: серебро ЮЧМ-2014 выглядит удивительным исключением на фоне того, что за последние 10 лет у этой сборной вообще нет никаких других медалей турнира.

Бывает так, что сборная ничего не выигрывает, но при этом всё равно в стране появляются талантливые хоккеисты. Но и здесь Чехии особо нечем гордиться. За последнее время в НХЛ звездой смог стать только Давид Пастрняк, всё меньше интересных легионеров из этой страны в КХЛ. Да даже если взять прошедший МЧМ, то там лучшими снайперами сборной стали Мартин Нечас и Мартин Каут, каждый из которых набрал только по 4 очка. Самый же распиаренный чешский хоккеист этого турнира Филипп Задина и вовсе провалился, ограничившись в пяти матчах лишь одной результативной передачей.

У чехов тотальный кризис как в командных результатах, так и в плане выращивания талантов, и конца ему пока не видно.

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Швейцария рвётся в элиту

Хоккей в Швейцарии развивается хорошими темпами, сборная этой страны пока не может на равных соперничать с признанными фаворитами, но изо всех сил пытается ворваться в элиту мирового хоккея. Причём по всем фронтам. Вслед за успехом взрослой сборной, едва не выигравшей чемпионат мира в Дании, блеснула швейцарская молодёжка, впервые за девять лет попавшая в четвёрку лучших команд МЧМ. Там развить успех альпийцам не удалось, но нельзя спорить с тем, что швейцарский хоккей завоёвывает всё большее уважение в мире.

МЧМ-2019 подарил ещё одну потенциальную швейцарскую звезду мирового хоккея. Филипп Курашёв провёл отличный турнир и вскоре может пополнить диаспору своей страны в НХЛ, встав в один ряд с Тимо Майером, Нико Хиширом, Кевином Фиалой и Нино Нидеррайтером.

Датская сказка не получила продолжения, а Казахстан приятно удивил

Несколько лет назад сборная Дании на МЧМ стабильно выходила в четвертьфиналы турнира и казалось, что эта команда закрепилась на элитном уровне молодёжного хоккея. Однако, датская сказка оказалась недолгой. Год назад датчане спаслись от вылета в утешительном раунде, но сейчас они оказались абсолютно худшей командой турнира. Шесть поражений в шести матчах, причём только в одной игре датчанам удалось отличиться заброшенными шайбами. Подопечные Олафа Эллера возвращаются во второй дивизион спустя пять лет.

Отправить на низшую ступень датскую сборную смогла сборная Казахстана, приятно удивившая на турнире в Ванкувере. Казахи вернулись в элитный дивизион после десятилетнего перерыва, и было понятно, что им в первый год предстоит бороться за выживание. И подопечные Сергея Старыгина блестяще справились с задачей. Отметим, что сборная Казахстана практически полностью состоит из игроков команды МХЛ «Снежные барсы», и это ближайший резерв взрослой команды страны и «Барыса». Подопечные Старыгина достойно сражались на МЧМ-2019, развалившись, пожалуй, только в одной игре со словаками, а в утешительном раунде уверенно обыграли датчан. Игра Казахстана стала приятным откровением, возможно это поколение казахских хоккеистов сумеет в будущем улучшить дела взрослой сборной, застрявшей во втором дивизионе.

МЧМ-2020: Россия попала в группу с Канадой, США, Чехией и Германией

Первый взгляд на МЧМ-2020

Как всегда, сразу по окончании турнира стал известен состав групп на следующий молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в Чехии.

Россиянам досталась сложнейшая группа. Наша команда сыграет со сборными США, Канады, хозяевами турнира чехами, а также новичками элитного дивизиона немцами. Уже на предварительном раунде у россиян практически не будет проходных матчей, но в этой ситуации можно найти и плюсы. После таких соперников в группе нашей сборной не будет страшен ни один возможный оппонент в плей-офф.