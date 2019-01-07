Светлов: содержание игры у «Адмирала» есть, очки будут

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:3).



«Поздравляю «Магнитку» с победой, с заслуженной победой. По игре скажу, что была хорошая игра, было хорошее движение, была контактная, быстрая игра. Мы создавали хорошие моменты, не очень хорошо, что не забили. В концовке уже получили третий гол. В целом матчем доволен – содержанием игры доволен, содержание есть, игра есть, очки будут», — приводит слова Светлова официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» одолел «Адмирал», победа стала шестой подряд

Счёт был открыт на девятой минуте встречи, заброшенной шайбой отметился защитник команды хозяев Максим Матушкин. В концовке первого периода нападающий «Адмирала» Денис Вихарев восстановил равновесие на табло. На 28-й минуте «Металлург» вновь вышел вперёд, гол на свой счёт записал форвард Мэтт Эллисон. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Денис Платонов.