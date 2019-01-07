Кравцов — об МЧМ-2019: везде положительный результат, хотя могли лучше

Нападающий молодёжной сборной России Виталий Кравцов подвёл итоги молодёжного чемпионата мира — 2019, где россияне завоевали бронзу.



«Трудно было играть. Везде положительные эмоции. Мы провели чемпионат мира, выиграли бронзовые медали. Считаю, это положительный результат. Могли лучше, но такова судьба.



Матч с Америкой уже забыл. Где мне комфортно играть? Везде комфортно, мне без разницы, хоть в защиту меня поставьте.



Какая связь была с клубом? Следил, но с клубом не общался. Находился в расположении сборной», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря 2018 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за третье место россияне оказались сильнее Швейцарии (5:2).