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Брагин: игроки «молодёжки» готовы быть топами в КХЛ, на МЧМ уровень порой выше

Брагин: игроки «молодёжки» готовы быть топами в КХЛ, на МЧМ уровень порой выше
Хоккей / КХЛ

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о шансах игроков команды закрепиться в основных составах клубов КХЛ.

«Идёт омоложение НХЛ, постоянное омоложение. Растут скорости, нужны молодые и быстрые игроки. Надеюсь, и в КХЛ придёт время, молодым будут больше доверять. Готовы ли игроки сборной быть топами в КХЛ? Конечно. Они говорят, что уровень молодёжного чемпионата мира выше, чем отдельные игры КХЛ.

С чем связаны восемь лет без золота? Ну вы видели, два овертайма. Чуть-чуть где-то… Как могу объяснить? Ещё раз говорю, финны в этом году неудачно сыграли предварительный турнир, в полуфинале отскочили и стали чемпионами. Должно всё совпасть, сложиться», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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