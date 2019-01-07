TSN: Подколзин поднялся на третье место в рейтинге фаворитов драфта-2019

Североамериканский телеканал TSN после МЧМ-2019 опубликовал новую версию самых перспективных хоккеистов, которые будут выбраны на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года. Напомним, на молодёжном чемпионате мира победу одержала команда Финляндии, у команды России — бронзовые медали.



Россиянин Василий Подколзин поднялся с четвёртой строчки на третью, лидерство по-прежнему удерживает американский нападающий Джек Хьюз. В первую двадцатку также вошёл россиянин Илья Николаев.



Первые десять выбранных на драфте-2019 игроков по мнению TSN:



1. Джек Хьюз

2. Каапо Какко

3. Василий Подколзин

4. Дилан Козенс

5. Филип Броберг

6. Тревор Зеграс

7. Мэттью Болди

8. Кирби Дах

9. Артур Калиев

10. Боуэн Байрам

...

12. Илья Николаев.

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