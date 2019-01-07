Андриевский: «Сибирь» тяжело вкатывалась, но игра была более-менее равной

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (3:5).



«Мы тяжело вкатывались в игру в первом периоде. Соперник оказал хорошее давление, в первые десять минут практически у нас в зоне играли. Тяжело нам давался выход из зоны, потом успокоилось. Считаю, игра была более-менее равной, но, к сожалению, потеря концентрации, два гола за одну минуту. Игра сразу перевернулась. В конце побежали забивать, начали моменты создавать, но времени не хватило.



Недоволен игрой Тэйлора? Нет, сменой голкипера хотелось встряхнуть ребят. Мы показали ребятам, что не сдаёмся и играем до конца. Что касается быстрых голов, давайте доживём до следующей игры, там будет видно, тенденция это или нет», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Хет-трик О`Делла приносит «Сочи» победу над «Сибирью»