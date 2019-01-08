О`Делл: помочь команде выиграть — это ценнее, чем хет-трик

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Эрик О`Делл поделился эмоциями после победного матча с «Сибирью» (5:3). В этой встрече форвард оформил хет-трик.

«Сегодняшняя победа была обязательной для нас, поскольку в прошлых матчах мы проиграли. Могу сказать, что вся команда играла достойно, каждое звено и каждый игрок внёс свой вклад. Здорово, что мы добили эту победу.

Знаю, в некоторых играх у меня бывают хорошие возможности для того, чтобы забивать, но не получается. Будем считать, что сегодня я «оторвался» за шансы, упущенные в недавних матчах. Разумеется, это здорово — сделать хет-трик, а также слышать болельщиков, празднующих победу с таким счётом. Помочь команде выиграть — это ценнее, чем хет-трик. Команда приложила все свои усилия, и я рад, что смог помочь.

Естественно, мы думаем о борьбе за плей-офф и следим за положением нашей команды. И эта игра, которую мы сыграли сейчас дома, имеет для нас большое значение. Не так много игр осталось и нам нельзя проигрывать в своих стенах. Сегодня был хороший старт для нас и, надеюсь, мы сможем победить и в играх на выезде», — приводит слова О`Делла пресс-служба «Сочи».